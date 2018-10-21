"Ванкувер" победил "Бостон", Голдобин очков не набрал

"Ванкувер" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Бо Хорвата.

Форвард "Кэнакс" Николай Голдобин отыграл 16 минут 34 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Бостон" - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Саттер - 3 (Виртанен, Стэчер), 3:40 - 1:0. Нордстрем - 2 (Мур, Гржельчик), 47:45 - 1:1. Хорват - 5 (Бозер), 63:12 - 2:1.

Вратари: Маркстрем - Галак.

Штраф: 11 - 7.

Броски: 22 (8+5+8+1) - 31 (5+15+10+1).

Наши: Голдобин (16:34/2/0) - -.

21 октября. Ванкувер. Rogers Arena.