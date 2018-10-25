"Ванкувер" по буллитам обыграл "Вегас", Голдобин не реализовал свою попытку

"Ванкувер" по буллитам переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Кэнакс" Николайй Голдобин не реализовал свою попытку в серии.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Ванкувер" - 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пачоретти - 2 (Хаула), 21:18 - 1:0. Хорват - 6 (Эрикссон, Лейпсик), 24:22 - 1:1. Хорват - 7 (Шаллер, Стэчер), 25:26 - 1:2. Ривз - 2 (Каррье, Белльмар), 37:39 - 2:2.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Флери - Маркстрем.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 35 (9+13+9+4) - 26 (8+8+5+5).

Наши: - - Голдобин (11.32/2/0).

25 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.