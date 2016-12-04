"Ванкувер" по буллитам обыграл "Торонто", Трямкин отдал передачу

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл "Торонто" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил Бо Хорват.

На счету российского защитника "Кэнакс" Никиты Трямкина результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Торонто" - 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Д. Седин - 7 (Сбиса, Х. Седин), 13:03 - 1:0. Берчи - 4 (Бэрроуз, ТРЯМКИН), 22:37 - 2:0. ван Римсдайк - 11 (бол., Бозак, Райлли), 31:30 - 2:1. Мэттьюс - 11 (Хаймэн, Маринчин), 41:56 - 2:2.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Миллер - Андерсен.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 24 (9+10+4+1) - 40 (7+15+11+7).

Наши: Трямкин (16:27/0/0) - Зайцев (23:51/3/-1), Сошников (11:40/0/0).

4 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.