"Ванкувер" переиграл "Виннипег"

"Ванкувер" на своем льду переиграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По итогам этой встречи "Джетс" опустился на 11-е место в Западной конференции, а "Кэнакс" остался на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Виннипег" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Уилер - 10 (бол., Бафлин), 14:08 - 0:1. Хансен - 4 (Х. Седин, Бига), 29:18 - 1:1. Хансен - 5 (Д. Седин, Х. Седин), 43:19 - 2:1. Берчи - 7, 46:41 - 3:1. Хорват - 10 (п.в., Сбиса, Танев), 57:46 - 4:1.

Вратари: Маркстрем - Хеллебайк (Хатчинсон, 57:46).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 24 (7+11+6) - 32 (13+6+13).

Наши: Трямкин (15:45/2/0) - -.

21 декабря. Ванкувер. "Роджерс-арена".