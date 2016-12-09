"Ванкувер" переиграл "Тампу", Трямкин набрал очко

"Ванкувер" нанес поражение "Тампа-Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. В составе гостей результативной передачей отметился защитник Никита Трямкин. Ворота "Лайтнинг" в третьем периоде защищал россиянин Андрей Василевский, на счету которого 9 отраженных бросков из 10.

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Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Ванкувер" – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Скилле - 1 (Гудбрэнсон), 3:50 - 0:1. Гудбрэнсон - 1, 9:03 - 0:2. Менья - 2 (Бига, ТРЯМКИН), 26:01 - 0:3. Друэн - 4 (Филппула, Витковски), 31:46 - 1:3. Менья - 3 (Д. Седин, Гранлунд), 39:59 - 1:4. Скилле - 2 (Гонс), 53:58 - 1:5.

Вратари: Бишоп (ВАСИЛЕВСКИЙ, 40:00) - Миллер (Маркстрем, 53:58).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 41 (12+18+11) - 30 (9+11+10).

Наши: Кучеров (15:28/5/-4), Наместников (15:46/0/-3) – Трямкин (17:32/2/+2)

Тампа. Amalie Arena.