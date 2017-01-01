"Ванкувер" одолел "Эдмонтон" по буллитам

"Ванкувер" нанес поражение "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Первая звезда поединка – голкипер "Кэнакс" Якоб Маркстрем, отразивший 42 броска из 44.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бэрроуз – 7 (Хорват, Берчи), 25:43 – 0:1. Каджула – 2 (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 32:31 – 1:1. Берчи – 8 (Хорват, Эдлер), 44:57 – 1:2. Макдэвид – 14 (бол., Драйзайтль, Лучич), 58:27 – 2:2.

Победный буллит: Хорват.

Вратари: Тэлбот – Маркстрем.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 44 (14+12+12+6) – 32 (9+11+7+5).

Наши: – – Трямкин (16:44/3/0).

Эдмонтон. Rogers Place.

"Калгари" – "Аризона" – 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фролик – 7 (бол., Ткачак, Д. Хэмилтон), 6:08 – 1:0. Уайдмэн – 3 (Броди, Верстиг), 12:09 – 2:0. Бума – 2 (Стэйджан), 12:38 – 3:0. Баклунд – 11 (бол., Джиордано, Фролик), 15:42 – 4:0. Перлини – 3 (Доун, Экман-Ларссон), 35:40 – 4:1. Ганзал – 8 (Мартинук), 51:53 – 4:2.

Вратари: Эллиотт – Доминге (58:22).

Штраф: 10 – 20.

Броски: 24 (9+6+9) – 29 (9+16+4).

Калгари. Scotiabank Saddledome (Pengrowth Saddledome).