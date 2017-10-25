"Ванкувер" одержал третью победу подряд, Бурмистров очков не набрал

"Ванкувер" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" одержали уже третью победу кряду, в то время как для "Уайлд" это поражение стало пятым в сезоне.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Джейк Виртанен. Для форварда этот гол стал вторым в сезоне.

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров провел на льду почти 12 минут, за которые заработал двухминутное удаление и дважды бросил по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Ванкувер" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)