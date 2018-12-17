"Ванкувер" одержал победу над "Эдмонтоном" в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. 23-летний российский нападающий хозяев Николай Голдобин набрал 1(0+1) очко в игре.

За "Ванкувер" отличился нападающий Александр Эдлер, форварды Брок Бозер, Элиас Петтерссон и Бо Хорват.

"Ванкувер" занимает десятое место в Западной конференции с 36 очками. "Эдмонтон" с 39 баллами располагается на 8-й строчке.

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"Ванкувер Кэнакс" (Ванкувер) - "Эдмонтон Ойлерз" (Эдмонтон) - 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 11 (Хайра, Ларссон), 21:40 - 0:1. Эдлер - 3 (бол., Бозер, Хорват), 31:49 - 1:1. Бозер - 12 (бол., Хаттон, Маркстрем), 34:46 - 2:1. Петтерссон - 17 (бол., Голдобин, Бозер), 43:04 - 3:1. Чейссон - 15 (Макдэвид, Нерс), 55:50 - 3:2. Хорват - 16 (п.в., Руссель, Эдлер), 58:18 - 4:2.

Вратари: Маркстрем - Коскинен (58:10 - 58:18, 58:25).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 30 (7+15+8) - 22 (10+4+8).

Наши: Голдобин (10.25/0/0) - -.

17 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.