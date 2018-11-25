"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес", Голдобин набрал одно очко

"Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Адам Годетт, Сэм Ганье, Элиас Петтерсон и Тайлер Мотт. Николай Голдобин записал в свой актив одно очко за голевую передачу. У хозяев шайбы забрасывали Дрю Даути и Мэтт Лафф. Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

"Лос-Анджелес" с 15 очками занимает последнее место в Западной конференции. У "Ванкувера" 24 очка и десятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Годетт - 1 (Виртанен, Голдобин), 25:12 - 0:1. Даути - 2 (бол., Копитар, Картер), 27:23 - 1:1. Ганье - 1 (бол., Хорват, Петтерссон), 32:18 - 1:2. Лафф - 3 (Хагелин, Кемпе), 36:35 - 2:2. Петтерссон - 13, 50:23 - 2:3. Мотт - 3 (мен.), 58:41 - 2:4.

Вратари: Петерсен (58:18 - 58:41, 58:54) - Маркстрем.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 22 (8+6+8) - 29 (9+14+6).

Наши: Ковальчук (13.23/1/-1) - Голдобин (15.55/2/+1).

25 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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