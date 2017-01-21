"Ванкувер" обыграл "Флориду", Хенрик Седин набрал 1000-е очко

"Ванкувер" победил "Флориду" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Хенрик Седин и Лука Сбиса. В составе "Пантерз" единственную шайбу забросил Яромир Ягр. В этой встрече Седин набрал 1000-е очко в лиге. На его счету 233 гола и 767 голевых передач. Швед проводит 16-й сезон в составе "Ванкувера". Седин стал 85-м игроком, достигшим этой отметки в НХЛ, первым – в истории "Ванкувера" и четвертым – среди шведов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Флорида" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ягр - 9 (бол., Маккэн, Маршессо), 23:45 - 0:1. Х. Седин - 11 (Д. Седин, Эдлер), 25:50 - 1:1. Сбиса - 2, 43:07 - 2:1.

Вратари: Миллер - Луонго (58:50 - 59:32, 59:39).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 32 (11+9+12) - 35 (6+21+8).

Наши: Трямкин (18:05/2/0) - -.