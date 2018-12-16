"Ванкувер" обыграл "Филадельфию", Голдобин набрал одно очко

"Ванкувер" выиграл у "Филадельфии" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кристофер Танев, Луи Эрикссон, Джош Лейво, Брок Бозер и Маркус Гранлунд. Одно очко за результативный пас набрал Николай Голдобин. У гостей гол в активе Скотта Лотона.

"Ванкувер" набрал 34 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. У "Филадельфии" 28 очков и последнее место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Филадельфия" - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Танев - 1 (Голдобин, Хорват), 4:13 - 1:0. Эрикссон - 6 (Годетт, Бига), 8:09 - 2:0. Лейво - 7 (Бозер, Стэчер), 11:12 - 3:0. Лотон - 7, 16:29 - 3:1. Бозер - 11 (Стэчер, Петтерссон), 32:07 - 4:1. Гранлунд - 6 (п.в., Мотт, Бигл), 55:29 - 5:1.

Вратари: Маркстрем - Столарз (Лион, 8:14, 54:34 - 55:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (8+8+8) - 32 (10+9+13).

Наши: Голдобин (16.00/0/0) - Проворов (24.34/1/-2).

16 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

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