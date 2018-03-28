07:37 | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" обыграл "Анахайм"


"Ванкувер" выиграл у "Анахайма" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). "Кэнакс" выиграл вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Анахайм" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Ганье - 9 (Д. Седин, Х. Седин), 10:07 - 1:0. Кольяно - 9 (Бошемен, Кеслер), 37:06 - 1:1. Бига - 1 (Арчибальд, Саттер), 43:03 - 2:1. Саттер - 9, 48:30 - 3:1. Саттер - 10 (п.в.), 59:44 - 4:1.

Вратари: Маркстрем - Гибсон (56:52 - 59:44).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 30 (15+7+8) - 24 (9+9+6).

Наши: Голдобин (15:47/2/0) - -.

28 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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