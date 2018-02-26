"Ванкувер" обменял Ванека в "Коламбус"

Нападающий "Ванкувера" Томас Ванек стал игроком "Коламбуса". "Кэнакс" взамен получили Юсси Йокинена и Тайлера Мотте.

34-летний Ванек в этом сезоне принял участие в 61 матче и набрал 41 (17+24) очко. Австриец выступал за "Ванкувер" с лета 2017 года.