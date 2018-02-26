23:02 26 февраля | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" обменял Ванека в "Коламбус"

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Нападающий "Ванкувера" Томас Ванек стал игроком "Коламбуса". "Кэнакс" взамен получили Юсси Йокинена и Тайлера Мотте

34-летний Ванек в этом сезоне принял участие в 61 матче и набрал 41 (17+24) очко. Австриец выступал за "Ванкувер" с лета 2017 года.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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maxcds

норм. снайперы нужны

05:36

seregej.pawlov

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04:05

bezik

Макдона в Тампе. Ехууу!

23:11 26 февраля

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