"Ванкувер" обменял Ванека в "Коламбус"

Нападающий "Ванкувера" Томас Ванек стал игроком "Коламбуса". "Кэнакс" взамен получили Юсси Йокинена и Тайлера Мотте.
34-летний Ванек в этом сезоне принял участие в 61 матче и набрал 41 (17+24) очко. Австриец выступал за "Ванкувер" с лета 2017 года.
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maxcds
норм. снайперы нужны
05:36
seregej.pawlov
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04:05
bezik
Макдона в Тампе. Ехууу!
23:11 26 февраля