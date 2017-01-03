08:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Ванкувер" на своем льду обыграл "Колорадо"

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В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" обыграл "Колорадо" со счетом 3:2. Российский защитник "Эвеланш" Никита Задоров отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Колорадо" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Хорват – 11 (Хаттон, Редин), 24:48 – 1:0. Рантанен – 6 (бол., ЗАДОРОВ), 26:53 – 1:1. Берчи – 9 (Саттер, Х. Седин), 38:15 – 2:1. Бэрри – 3 (Бошемен, Ландескуг), 51:42 – 2:2. Берчи – 10 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 56:23 – 3:2.

Вратари: Миллер – Пикар (58:28).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 24 (6+13+5) – 26 (6+9+11).

Наши: Трямкин (17:49/+1/0) – Григоренко (16:01/-1/3), Задоров (19:24/-1/1), Тютин (16:42/0/0).

3 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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