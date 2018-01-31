"Ванкувер" может продлить контракт с Гудбрэнсоном или обменять его до дедлайна

"Ванкувер" продлит контракт с защитником Эриком Гудбрэнсоном, сообщает Sportsnet. Ожидается, что новая сделка будет заключена до делайна, 26 февраля.

Однако переговоры с игроком ведутся на протяжении уже двух недель и на данный момент не увенчались успехом. Вторым вариантом для "Кэнакс" является обмен 26-летнего хоккеиста, чтобы не отпускать его летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне он набрал 3 (1+2) очка в 32 встречах регулярного чемпионата НХЛ.