"Ванкувер" дома уступил "Нэшвиллу" и потерпел третье поражение подряд

"Нэшвилл" обыграл "Ванкувер" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Серия побед "Хищников" продлилась до семи игр, команда продолжает лидировать в турнирной таблице Запада. "Кэнакс" проиграли в третий раз подряд.

Отметим, что в составе победителей первую шайбу после возобновления карьеры забросил 38-летний форвард Майк Фишер. У "Ванкувера" две передачи сделал Брок Бозер, гол и передача на счету Даниэля Седина.

Форвард "Ванкувера" Николай Голдобин отыграл чуть больше 9 минут, нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Нэшвилл" – 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Хорват – 18 (бол., Эдлер, Д. Седин), 5:55 – 1:0. Саттер – 6 (Бозер, Арчибальд), 35:04 – 2:0. Фишер – 1 (Форсберг, Арвидссон), 37:26 – 2:1. Фиала – 21 (Террис, Экхольм), 50:02 – 2:2. Д. Седин – 21 (бол., Х. Седин, Эдлер), 51:54 – 3:2. Эллис – 5 (Суббан, Ярнкрок), 57:45 – 3:3. Ярнкрок – 16 (Арвидссон, Эллис), 60:43 – 3:4.

Вратари: Маркстрем – Сарос.

Штраф: 6 – 21.

Броски: 27 (11+10+6+0) – 43 (13+15+14+1).

Наши: Голдобин (9:39/3/-1) – Емелин (19:47/1/0).

3 марта. Ванкувер. Rogers Arena.