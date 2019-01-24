"Ванкувер" дома проиграл "Каролине", у Нидеррайтера - дубль

"Ванкувер" при своих болельщиках уступил "Каролине" со счетом 2:5.

На гол форварда гостей Нино Нидеррайтера, забитый в начале второго периода, хозяева ответили шайбами Джоша Лейво и Свена Берчи. На этом их голевой запал иссяк. А "Каролина" до второго перерыва четырежды поразила ворота Якоба Маркстрема. Отличились Нидеррайтер, Грег Маккегг, Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен.

Все об НХЛ - здесь

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер Кэнакс" - "Каролина Харрикейнз" - 2:5 (0:0, 2:5, 0:0)

Голы: Нидеррайтер - 12 (бол., Терявяйнен, Ахо), 21:54 - 0:1. Лейво - 9 (Стэчер, Хорват), 22:57 - 1:1. Берчи - 8 (Петтерссон, Бозер), 25:14 - 2:1. Маккег - 3 (Мяеналанен, Хэмилтон), 26:53 - 2:2. Нидеррайтер - 13 (Ахо), 33:17 - 2:3. Хэмилтон - 8 (Терявяйнен), 33:42 - 2:4. Терявяйнен - 11 (Маккег, Славин), 36:32 - 2:5.

Вратари: Маркстрем - Неделькович.

Штраф: 34 - 6.

Броски: 26 (4+15+7) - 34 (10+13+11).

Наши: - - Свечников (12.23/1/0).

24 января. Ванкувер. Rogers Arena.