"Ванкувер" без Бурмистрова проиграл "Вегасу"

"Вегас" победил "Ванкувер" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Голден Найтс" шайбы забросили Дэвид Перрон, Вильям Карлссон, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо и Райлли Смит. За "Кэнакс" отличились Брок Бозер и Бо Хорват.

Российский форвард "Ванкувера" Александр Бурмистров не принимал участия во встрече.

Отметим, что это поражение стало для "Кэнакс" третьим в последних четырех играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Вегас" – 2:5 (0:2, 2:0, 0:3)

Голы: Перрон – 6 (Шмидт, Хаула), 3:22 – 0:1. Карлссон – 7 (Так, Лейпсик), 13:00 – 0:2. Бозер – 6, 32:31 – 1:2. Хорват – 8 (Ганье, Ванек), 37:18 – 2:2. Хаула – 6 (Перрон, Нил), 46:27 – 2:3. Маршессо – 5, 56:55 – 2:4. Смит – 6 (п.в., Маршессо, Карлссон), 57:58 – 2:5.

Вратари: Маркстрем (57:30 – 57:58) – Лагас.

Штраф: 0 – 4.

Броски: 21 (10+6+5) – 30 (7+12+11).

17 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.