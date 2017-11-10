"Ванкувер" без Бурмистрова проиграл "Анахайму"

"Анахайм" победил "Ванкувер" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. За "Дакс" отличились Хампус Линдхольм, Брэндон Монтур, а Якоб Сильверберг оформил дубль. В составе "Кэнакс" единственную шайбу забросил Свен Берчи.

Отметим, что российский нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров не принимал участия в игре.

"Анахайм" прервал серию поражений из четырех матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Ванкувер" – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Берчи – 5, 12:12 – 0:1. Линдхольм – 3 (бол., Ракелль, Ватанен), 17:11 – 1:1. Монтур – 5 (бол., Перри, Ракелль), 36:58 – 2:1. Сильверберг – 3 (бол., Ракелль), 40:30 – 3:1. Сильверберг – 4 (Кольяно, Мэнсон), 41:05 – 4:1.

Вратари: Миллер (Берра, 51:28) – Маркстрем.

Штраф: 15 – 27.

Броски: 35 (16+8+11) – 20 (6+5+9).

10 ноября. Анахайм. Honda Center.