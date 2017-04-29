Валттери Филппула: "Кучеров жестко высказался об одноклубниках по "Тампе", но он переживает за результат"

Бывший форвард "Тампа-Бэй" Валтери Филппула (в феврале его обменяли в "Филадельфию") высказал мнение, что форвард сборной России Никита Кучеров жестко высказался о партнерах по "Тампа-Бэй", но он любит свою команду и переживает за результат. Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты "Тампы", которая не смогла выйти в плей-офф НХЛ, засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов.

– Думаю, в его комментарии было больше разочарования тем моментом, что сезон для клуба завершился не так, как он хотел, – приводит ТАСС слова финна. – Это жесткие слова. Мне кажется, ребята в "Тампе" работают усердно и вряд ли кто-то ведет себя расслабленно из-за зарплаты.

Я знаю это чувство разочарования, когда все идет не по плану и клуб играет не так, как тебе хочется, в команде много травм. Трудно говорить, что происходит в "Тампе", потому что я уже не с ними. Но я хорошо знаю Кучерова, он любит "Тампу" и парней, с которыми играет. Просто он расстроен результатом сезона.