Валерий Радулов: "Александр сам примет решение, возвращаться ли в Россию"

Валерий Радулов, отец нападающего "Монреаля" Александра Радулова, отметил, что сын полностью адаптировался к жизни в Северной Америке. Ранее появлялась информация, что Радулов, у которого с "Монреалем" однолетний контракт, хотел бы продлить его либо на три года, либо на шесть лет.

– Адаптация у него уже прошла в плане жилья и быта, тем более он жил в Америке раньше, – цитирует ТАСС Валерия Радулова. – В Монреале примерно такие же условия, как в Москве – тоже зима. С ним мы обсуждаем бытовые вопросы, сам я в Америке никогда не был, все собирался.

Матчи его, как и все здесь, смотрю только по телевизору, отдельные нарезки. Там он действует немного по-другому, хотя в ЦСКА приблизительно такой же хоккей – строится на скорости, дисциплине. В ЦСКА он больше игру на себя брал, а там требования, может быть, другие. Игрового времени у него в ЦСКА было побольше, чем сейчас.

Он сам решал, уезжать туда или нет. Я ему сказал, если хочешь, то езжай. Новый контракт? Доиграет сезон, а там видно будет. Если это ему нравится, значит, он там останется, если нет – вернется, он взрослый человек – сам примет решение.