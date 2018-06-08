Валерий Каменский: "Теперь мечтой Овечкина станет победа на Олимпиаде"

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отметил, что победа "Вашингтона" в Кубке Стэнли пойдет на пользу российскому хоккею. Вместе с командой трофей завоевали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

- Эта победа пойдет на пользу российскому хоккею. У нас появятся примеры, на которых будут равняться молодые ребята, - приводит "Р-Спорт" слова Каменского. - Они постараются стать похожими на Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Вернется ли Овечкин в Россию после победы в Кубке Стэнли? Это зависит только от него. Сейчас у "Вашингтона" создалась команда, которая может выиграть трофей не один раз. Думаю, сейчас главной мечтой Овечкина станет победа на Олимпиаде.

И Овечкин и Кузнецов достойны звания лучшего игрока плей-офф НХЛ, но Александр отыграл в "Вашингтоне" 13 лет, он всегда был на ведущих ролях, долго шел к этой победе, поэтому больше заслужил этот приз. Хотя Женя тоже внес большой вклад в этот успех. Думаю, никто не будет обижаться, что "Конн Смайт Трофи" дали Овечкину, а не Кузнецову. Вклад всех наших ребят в победу клуба был огромным.