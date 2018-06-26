Валерий Каменский: "Шансы на Кубок Стэнли с "Лос-Анджелесом" у Ковальчука есть"

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Колорадо" Валерий Каменский считает, что Илья Ковальчук может выиграть трофей с "Лос-Анджелесом"​. 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Кингз".

– Пока трудно сказать, насколько "Лос-Анджелес" подходит Ковальчуку, но в этой команде есть группа опытных игроков, уже побеждавших с "Кингз" в Кубке Стэнли несколько лет назад, – цитируют "Известия" Каменского. – Поэтому шансы на трофей у Ильи есть. Да, в последние годы у клуба был спад, они не очень хорошо выступали в плей-офф. Но с приходом Ковальчука реально восстановить былые позиции. Илья поехал за мечтой – у него нет только одного трофея в карьере. Думаю, он способен сотворить то, что сделал Овечкин с "Вашингтоном" в прошедшем сезоне. Хотя в Сашу тоже уже многие не верили – считали, что свой шанс на Кубок Стэнли он уже безнадежно упустил.