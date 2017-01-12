Валерий Каменский: "Овечкин играет не только на "Вашингтон", но и на собственный результат, что абсолютно нормально"

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отдает все силы на площадке. Сегодня россиянин набрал 1000-е очко в НХЛ, забросив шайбу в ворота "Питтсбурга" на 35-й секунде матча.

- Овечкин - это игрок высокого класса, у которого есть самолюбие, позволяющее в каждой игре выходить на лед и отдавать все свои силы на площадке, выкладываться полностью, - приводят "Известия" слова Каменского. - Александр играет не только на команду, но и на собственный результат, что абсолютно нормально. Являясь лидером "Вашингтона", он должен регулярно забивать голы и отдавать передачи, что он и делает. Саша всегда полностью посвящал себя игре, делал все, чтобы набрать больше очков и принести своим командам победу, - так было и в сборной России, и в "Динамо", и в "Кэпиталз".