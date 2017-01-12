Валерий Каменский: "Многие бы хотели иметь в НХЛ статистику, как у Овечкина"

Олимпийский чемпион Валерий Каменский уверен, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, добился отличного результата.

Всего в активе капитана "Кэпиталз" теперь 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 баллов.

- 1000 очков - это отличный результат. Думаю, многие хотели бы иметь такую статистику в НХЛ, но далеко не каждому это удается, - приводит Nhl.com/ru слова Каменского. - Это говорит о том, что Саша Овечкин - великий хоккеист и мастер. Настоящий профи своего дела…

В чем его уникальность? В горячем желании набирать очки и забивать голы в каждом матче. Нацеленность на ворота. Профессионализм и подход к своей работе. Подготовка к каждой игре и психологическая устойчивость.