Валерий Каменский: "Cюрпризов для "Вашингтона" возникнуть не должно"

Бывший форвард сборной России, "Колорадо" и "Рейнджерс", а ныне – вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об успехе "Вашингтона" в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:1). После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".

– После сегодняшней победы "Кэпиталз" сюрпризов не должно возникнуть, – заявил Каменский. – За "Вашингтон" и наших болею с самого начала. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В очередном матче серии в Вашингтоне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами и принесли победу хозяевам.

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