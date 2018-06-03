13:29 | Хоккей — НХЛ

Валерий Каменский: "Cюрпризов для "Вашингтона" возникнуть не должно"

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Бывший форвард сборной России, "Колорадо" и "Рейнджерс", а ныне – вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об успехе "Вашингтона" в третьем матче финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:1). После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".

– После сегодняшней победы "Кэпиталз" сюрпризов не должно возникнуть, – заявил Каменский. – За "Вашингтон" и наших болею с самого начала. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В очередном матче серии в Вашингтоне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами и принесли победу хозяевам.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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staerswimmer23

Тогда уже бы "Нашингтон" написали

13:33

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