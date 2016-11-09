Валерий Каменский: "Анисимов способен стать одним из лидеров сборной России"

Олимпийский чемпион и обладателя Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью "Известиям" выразил мнение, что нападающий "Чикаго" Артем Анисимов способен стать одним из лидеров сборной России. Форвард единолично лидирует в гонке бомбардиров НХЛ – в его активе 17 (8+9) очков.

– Я знаю Артема как профессионала с большой буквы, – подчеркнул Каменский. – Он всегда стремится быть лучшим, поэтому отдается своей работе на все 100 процентов. Для меня его высокая результативность не стала откровением, это закономерность. Он играет в одной из лучших команд НХЛ, с высококлассными партнерами, борется за каждую шайбу. Я думаю, что он способен стать одним из лидеров сборной России. Те результаты, которые он сейчас показывает, двигают его вперед. Он готов играть на все 100 процентов как в четвертом, так и в первом звене. Он разноплановый хоккеист, таких игроков очень мало. Особенно центральных форвардов.