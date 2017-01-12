Валерий Брагин: "Сергачев может дорасти до уровня Маркова"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что у защитника "Монреаля" Михаила Сергачева, который сейчас играет за "Уинсор" в ОХЛ, есть шанс хорошо выступить в НХЛ в следующем сезоне. По его словам, молодой хоккеист может дорасти до уровня своего одноклубника Андрея Маркова.

– Михаил Сергачев – это будущая звезда?

– На прошлом чемпионате в таком же возрасте за сборную играл Проворов, который сейчас неплохо выглядит в НХЛ в "Филадельфии". Думаю, что они выступали примерно на одном уровне. Если Сергачев продолжит развиваться и дальше такими темпами, то следующий сезон у него в НХЛ должен получиться хорошим. Вполне может дорасти до уровня Андрея Маркова. В созидании Михаил очень здорово выглядит уже сейчас. В Канаде обращают внимание на сильные качества игрока и стараются развивать их по максимуму. Если человек хорош как плеймейкер, то упор сделают на этом. А что касается обороны, то пусть другие на нее работают. Подтянуть этот компонент всегда можно потом. У Сергачева то же самое, хотя в своем клубе в лиге Онтарио он играет по 30 минут, и в меньшинстве выходит. При действиях в защите у него есть огрехи.

– В матчах на вылет он сыграл неплохо.

– А сколько личных бесед с ним было? Мы постоянно говорили, что от него хотим видеть. Если подтягивать определенные моменты, то как игрок он будет еще лучше. Сергачев все это воспринял правильно и добавил в нужный момент.