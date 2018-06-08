11:45 | Хоккей — НХЛ

Валерий Брагин: "Овечкин и Кузнецов наконец раскрыли свой потенциал"


Тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов смогли раскрыть свой потенциал в плей-офф НХЛ. "Кэпиталз" завоевали Кубок Стэнли впервые в истории. Кузнецов стал лучшим бомбрадиром турнира, Овечки - лучшим снайпером.

- Все, кто связан у нас с хоккеем, болели за ребят, - приводит "Р-Спорт" слова Брагина. - Еще раз хочется их поздравить и передать привет. Тот потенциал, который есть у Овечкина и Кузнецова, наконец раскрыт, они доказали, что очень талантливые игроки и наконец-то завоевали Кубок Стэнли. Чувствовалось по настрою и особенно по тому, как Овечкин провел предсезонный период, что он настроен очень серьезно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180608/1137764772.html

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