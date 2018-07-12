Вадим Шипачев: "Я забыл прошлый сезон, как страшный сон"

Новичок московского "Динамо" Вадим Шипачев - о неудачном переходе в "Вегас".
– Как вы, Вадим?
– Да уже все в порядке. Забыл я все, что случилось в прошлом сезоне, как страшный сон.
– Верная формулировка.
– Бывали ведь и сезоны получше, особенно в плане хоккея. Сыграл немного матчей, за прошлый год случилось много неприятного.
– Что вас выбило на самом деле: возвращение из Северной Америки или поездка туда?
– У меня закончился контракт со СКА, я подписал соглашение с "Вегасом". Хотел попробовать, посмотрел, как там все устроено. Когда вернулся, уже было что-то не так. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
Полная версия интервью - скоро в "СЭ".
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