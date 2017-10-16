Вадим Шипачев: "Я учу английский. Дайте мне время"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев после дебютного матча в НХЛ против "Бостона" (3:1), в котором отметился заброшенной шайбой, отметил, что одноклубники помогли ему хорошо провести игру. Напомним, что россиянин был признан третьей звездой встречи.

– Цифры у вас отличные (Шипачев выиграл 5 вбрасываний из 6 – прим. "СЭ").

– Парни очень хорошо помогли мне на вбрасываниях, цеплялись за шайбу. Но мне не надо думать о цифрах, а важно быстрее адаптироваться.

– Видел, что после гола вы о чем-то говорили с Алексом Таком. На каком языке?

– Я же учу английский, что-то уже понимаю, говорю. Дайте мне время.

– И последнее. Мы с вами списывались после трагедии в Вегасе, но точно ли вы были в полной безопасности?

– В абсолютной. У нас как раз закончилась игра, мы отправились домой и ночью стали получать сообщения от друзей, знакомых. Я сначала не понял, что случилось. Но живем мы в 20 минутах езды от этого места, недалеко от тренировочной арены. Это страшная трагедия. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Вадим Шипачев: "Я провел силовой прием? Ха-ха, а вам не показалось?" //

Шипачев забросил первую шайбу за "Вегас" в дебютном матче НХЛ! Видео