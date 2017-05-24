Вадим Шипачев: "Выбрал "Вегас", потому что тут на меня рассчитывают"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев в интервью "СЭ" заявил, что к нему и раньше был интерес со стороны клубов НХЛ, однако он не рассматривал их из-за действующего контракта со СКА. Напомним, что 30-летний форвард подписал двухлетний договор с новичком НХЛ "Вегасом".

– Были ли у вас предложения из НХЛ раньше?

– В позапрошлом сезоне был интерес со стороны клубов, но у меня был действующий контракт со СКА, – сказал Шипачев. – А тут, согласитесь, отличный вариант. Я прихожу в новый клуб, и у меня хорошие возможности стать лидером.

– "Вегас" был единственным вариантом?

– Нет, но я сразу сделал выбор в пользу него как раз потому, что тут на меня рассчитывают.

– Вы знакомы с главным тренером команды Жераром Галланом?

– Нет, так как я еще не могу в полной мере поддержать диалог. Но мой агент был с ним на связи. Тренер заверил, что очень рассчитывает на меня. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью с Вадимом Шипачевым