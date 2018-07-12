Вадим Шипачев: "Сейчас бы я не поехал в "Вегас"

Новичок московского "Динамо" Вадим Шипачев - о неудачном переходе в "Вегас".

- Я слышал, что вы с Евгением Дадоновым должны были уехать в одну команду. Уже была договоренность, но вдруг вы решаетесь на другой вариант. И это все сломало.

– Мы действительно хотели играть вместе с Евгением, разговаривали на эту тему. Но у каждого же своя жизнь. Я выбрал вариант с "Вегасом". Рад за Дадонова. У него все сложилось отлично. А у меня немного не так.

– Правда, что вы с Евгением не разговариваете после того, как решили отправиться в "Вегас"?

– Мы сейчас действительно стали меньше общаться.

– Назовите главную ошибку в "Вегасе". Ту, которую бы сейчас не повторили.

– Сейчас бы я не поехал в "Вегас". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью - скоро в "СЭ".