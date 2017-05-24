Вадим Шипачев: "Олимпиада? Если сейчас не поеду в НХЛ, больше возможности не будет"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев в интервью "СЭ" заявил, что хочет сыграть на Олимпийских играх-2018, но отметил, что переход в "Вегас" для него – последняя возможность сыграть в НХЛ. Напомним, что 30-летний форвард подписал двухлетний контракт с новичком НХЛ "Вегасом".

– Когда подписывали контракт, хоть на секунду мелькнула мысль, что вы лишаетесь шанса сыграть на Олимпиаде?

– Была другая мысль, - сказал Шипачев. - Если я сейчас не поеду за океан, то, возможно, у меня больше не будет такой возможности. Конечно, на Олимпиаде хочет сыграть каждый хоккеист. Это очень престижно. Но ведь там еще ничего не понятно. Помню, что перед Сочи в НХЛ тоже отказывались от участия, а потом согласились. Может быть, и в этот раз так будет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью с Вадимом Шипачевым