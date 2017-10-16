Вадим Шипачев: "Доволен победой и своим голом, позвоню маме"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев после победы над "Бостоном" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что доволен тем, что смог сыграть и забросить шайбу. Эта встреча стала для россиянина дебютной в лиге, он был признан третьей звездой матча.

– Ребята бросили по воротам, отдали на пустые ворота, все просто. Я был в том месте, куда отскочила шайба, – приводит официальный сайт НХЛ слова Шипачева. – Я обрадовался, что смогу сыграть. Хорошо, что выиграли сегодня, а я забил гол. Я доволен.

Город красивый, у меня здесь семья, мы гуляем здесь с детьми, в город особо не выбираемся. Сейчас позвоню маме.

Вадим Шипачев: "Я провел силовой прием? Ха-ха, а вам не показалось?" //

Шипачев забросил первую шайбу за "Вегас" в дебютном матче НХЛ! Видео