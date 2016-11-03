19:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

В "Тампа-Бэй" рады, что удалось сохранить Никиту Кучерова

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Ассистент генерального менеджера "Тампа-Бэй" Пэт Вербик рассказал, что в клубе очень рады новому контракту с российским нападающим Никитой Кучеровым. Кучеров стал лучшим бомбардиром "Тампы" в регулярном чемпионате, а также лучшим снайпером и бомбардиром в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

– Он выглядит здорово, забил пару голов в последней игре. Он отличный игрок, очень талантливый, – приводит ТАСС слова Кучерова. – Мы счастливы, что он в нашей команде. Мы рады, что та история с его контрактом завершилась успешно и что он заключил с нами соглашение на три года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3758246

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gintoki

ну еще бы с таким конткрактом

19:59

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