В США считают, что сын Овечкина выйдет на драфт новичков НХЛ в 2036 году

Американское издание USA Today, комментируя рождение сына у нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, уже подсчитало, когда новорожденный сможет выйти на драфт новичков НХЛ. Напомним, у россиянина родился первенец, которого назвали Сергей.

– Великий год для звезды "Вашингтона" Александра Овечкина продолжается, – пишет обозреватель Марк Брем. - В субботу у капитан "Столичных" и его супруги Анастасии Шубской родился первый ребенок, Сергей Александрович Овечкин.

Гордый папа объявил об этом через социальную сеть, а, по данным Washington Post, Сергей родился в Южной Флориде. Запомним, Овечкин-младший получит право выйти на драфт новичков в 2036 году.