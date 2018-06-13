В США назвали полный список претендентов на Ковальчука

Журналист Пьер Лебрюн назвал полный список клубов из НХЛ, которые заинтересованы в подписании контракта с нападающим Ильей Ковальчуком. Форвард, после ухода из СКА решивший вернуться в Северную Америку, официально сможет заключить соглашение с одной из команд лиги не раньше 1 июля.

– Основные претенденты на Ковальчука – "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе", "Бостон" и "Рейнджерс", – цитирует Лебрюна The Athletic. – Вторая волна – "Детройт", "Сент-Луис", "Даллас" и "Анахайм".

Напомним, Ковальчук уже выступал в НХЛ за "Атланту" (2001-2004, 2005-2010 гг.) и "Нью-Джерси" (2010-2013 гг). После ухода из "Дэвилз" он пять лет выступал за СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

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