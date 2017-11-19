В США хотят дать местным вратарям 51 процент игрового времени в НХЛ к 2030 году

Федерация хоккея США разрабатывает проект реализации плана, по которому американские вратари в 2030 году должны в обязательном порядке проводить на льду 51 процент от общего игрового времени голкиперов в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. На данный момент вратари из США проводят 23,4 процента от суммарного количества числа вратарских минут в НХЛ.

Отмечается, что федерация начинает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать на детско-юношеском уровне. Также планируется введение лимита на иностранных вратарей в USHL.

Отметим, что последним американским обладателем "Везина Трофи" был вратарь "Бостона" Тим Томас, получивший награду в 2011 году в возрасте 37 лет. Действующим обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ является россиянин Сергей Бобровский из "Коламбуса".