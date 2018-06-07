В случае победы в Кубке Стэнли Смит-Пелли не собирается идти на прием к Трампу из-за его высказываний

Нападающий "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли рассказал, что, в случае победы "Кэпиталз" в финале Кубка Стэнли над "Вегасом" (счет в серии 3-1), не пойдет на традиционный прием к президенту США Дональду Трампу из-за его публичных высказываний.

- Слова, которые говорит Трамп, напрямую связаны с сексизмом и расизмом. Некоторые из его фраз звучат довольно грубо, - приводит Las Vegas Review-Journal слова Смит-Пелли. - Я не слишком вовлечен в политику и не знаю всех его взглядов, но с его риторикой я не согласен.

Ранее большинство игроков "Филадельфии" из Национальной футбольной лиги (НФЛ) также выразили протест с высказываниями президента США и отказались идти в Белый дом. В делегацию команды был включен лишь один игрок, однако Трамп в ответ вовсе отменил традиционный прием.

Напомним, пятая игра между "Вашингтоном" и "Вегасом" пройдет 8 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.