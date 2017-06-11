В Сиэтле могут появиться клубы НХЛ и НБА

Новый клуб НХЛ может появиться в Сиэтле, утверждает Las Vegas Review-Journal. Группа бизнесменов во главе с Джерри Брукхаймером и Дэвидом Бондерманом готовы профинансировать проект. В 2007 году эти же инвесторы пытались создать клуб НХЛ в Лас-Вегасе, но экономический кризис помешал их планам.

В городе уже был клуб НБА "Сиэтл Суперсоникс". Однако в 2008 году владелец команды Клэй Беннет перевез команду в Оклахому и переименовал ее в "Оклахома-Сити Тандер".

Инвесторы намерены реконструировать арену, чтобы она соответствовала требованиям НХЛ и НБА и могла принимать как хоккейные, так и баскетбольные матчи. Стоимость работ оценивается в 564 миллиона долларов. Мэр Сиэтла Эд Маррэй заявил, что, по его мнению, в городе раньше появится хоккейная команда, чем баскетбольная. Но он уверен, что в итоге город будет представлен в обеих лигах.

Отметим, что со следующего сезона в НХЛ будет выступать клуб из Лас-Вегаса – "Голден Найтс". Но с этим проектом связана другая группа бизнесменов.