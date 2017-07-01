В "Сент-Луисе" видят в Костине большой потенциал

Глава юниорского скаутинга "Сент-Луиса" Билл Армстронг рассказал в интервью St. Louis Post-Dispatch о намерении Клима Костина, выбранного "Блюз" на драфте под 31-м номером, перебраться за океан. Также он отметил, что у 18-летнего российского хоккеиста большой потенциал.

"Мы спрашивали его о том же, о чем в свое время и Владимира Тарасенко, и он ответил так же: что собирается приехать в Америку. А один из первых вопросов, которые он задал мне после драфта, касался времени проведения турнира проспектов", – сказал Армстронг.

"Мы много смотрели за тем, как он играет. И нам понравилось, что Костин действует в североамериканском стиле. Он крупный и мощный. Нас это заинтриговало, – добавил глава юниорского скаутинга "Сент-Луиса". – Он очень, очень сильный и в то же время техничный. Да, ему придется ко многому приспосабливаться – играть каждый вечер, обретать стабильность. Но, судя по тому, что он сейчас показывает в нашем лагере, у него большой потенциал".