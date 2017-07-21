В НХЛ не подтверждают наличие "закрытого" календаря с перерывом на Олимпиаду

Исполнительный директор Восточной конференции НХЛ сомневается в том, что у лиги есть два календаря на следующий сезон. Один открыт для публики и не подразумевает перерыва на Олимпиаду-2018, а другой – тайный – сделан с учетом перерыва на Игры.

– Я ничего не могу сказать по этому поводу, – цитирует Toronto Sun функционера. – Но замечу, что лига уже утвердила Матч звезд в Тампе на следующий январь. И уже начнется на следующей неделе заключение рекламных и коммерческих контрактов. Не думаю, что лига откажется от Матча звезд ради Олимпиады. А если это так, то на решение осталось мало времени.