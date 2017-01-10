В Матче звезд НХЛ впервые с 1994 года не сыграют чешские игроки

Сегодня НХЛ объявила состав команд на Матч звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января. Впервые за 23 года в звездном уик-энде не примут участия чешские хоккеисты. В последний раз такое случалось в 1994 году.

На данный момент тройка самых результативных чешских игроков выглядит следующим образом: Якуб Ворачек ("Филадельфия") – 39 (13+26) очков; Давид Пастрняк ("Бостон") – 28 (19+9) очков; Давид Крейчи ("Бостон") – 26 (9+17) баллов.

Овечкин, Малкин, Бобровский, Тарасенко и Кучеров сыграют в Матче звезд НХЛ