22:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

В Матче звезд НХЛ впервые с 1994 года не сыграют чешские игроки

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Сегодня НХЛ объявила состав команд на Матч звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января. Впервые за 23 года в звездном уик-энде не примут участия чешские хоккеисты. В последний раз такое случалось в 1994 году.

На данный момент тройка самых результативных чешских игроков выглядит следующим образом: Якуб Ворачек ("Филадельфия") – 39 (13+26) очков; Давид Пастрняк ("Бостон") – 28 (19+9) очков; Давид Крейчи ("Бостон") – 26 (9+17) баллов.

Овечкин, Малкин, Бобровский, Тарасенко и Кучеров сыграют в Матче звезд НХЛ

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Материалы REN-TV

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