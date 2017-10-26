"В лучшем случае - игрок ротации". Что говорят скауты НХЛ о Шипачеве

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс в своем Твиттере привел цитату одного из скаутов НХЛ о нападающем "Вегаса" Вадиме Шипачеве. Ранее стало известно, что "Голден Найтс" скорее всего обменяют российского хоккеиста.
– Он должен был приехать еще четыре года назад. Ждали слишком долго. Сейчас он, в лучшем случае, игрок ротации, – говорится в сообщении.
Это дебютный сезон для Шипачева в НХЛ, за команду он провел всего три матча в лиге, в которых забросил одну шайбу. Его контракт с клубом рассчитан на два года, с зарплатой в 4,5 миллиона долларов за сезон.
СМИ: "Вегас" может обменять Шипачева в "Монреаль"? //
"Вегас" разрешил агенту Шипачева поиск новой команды
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