В контракте Шипачева с "Вегасом" нет запрета на обмен

Сегодня нападающий сборной России Вадим Шипачев подписал контракт с новичком НХЛ, клубом "Вегас". Как стало известно NBC, в двухлетнем соглашении 30-летнего хоккеиста нет пункта о запрете на обмен или на любые другие действия менеджмента. Напомним, что средняя зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов за сезон.

Шипачев ранее выступал за "Северсталь". В 2013 году перешел в СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 игр и 19 (4+15) очков.