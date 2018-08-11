В "Каролине" готовы дать Свечникову шанс в НХЛ

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уоддел заявил, что в клубе дадут шанс нападающему Андрею Свечникову, который готовится дебютировать в лиге. Напомним, что 18-летний россиянин был выбран "Харрикейнз" под общим 2-м номером драфта НХЛ-2018.

– Он готов к НХЛ и получит свой шанс, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Уодделла. – Посмотрим, где он окажется по итогам предсезонного лагеря, но если он будет готов играть, то нет никаких причин не давать ему этого делать.​