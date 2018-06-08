В Госдуме поздравили Овечкина с Кубком Стэнли и пожелании выиграть золото Олимпиады-2022

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член правления Федерации хоккея России Михаил Дегтярев поздравил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Минувшей ночью "Столичные" в серии с "Вегасом" (4-1) выиграли главный трофей заокеанского хоккея.

- Александр Овечкин покорил новую вершину, вписав ее в историю великих побед российских хоккеистов, - отметил Дегтярев. - С начала карьеры Александр ярко заявил о себе, став самым молодым игроком сборной России за всю ее историю. И вот он обладатель Кубка Стэнли - одного из самых престижных трофеев, который только можно завоевать в хоккее. Теперь Александру осталось получить, на мой взгляд, самую главную для любого русского хоккеиста медаль – олимпийское золото в составе сборной России.

Мы помним чемпионат мира в 2014 году в Минске, когда Александр был капитаном сборной России, проявил себя командным игроком и лидером сборной, привел нас к золотым медалям. Может пора вернуться в Россию? Поиграть в КХЛ? Не зависеть от календаря и регламента НХЛ. Подготовиться, выиграть золото зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 и вступить в тройной золотой клуб. (Андрей СИЗЯКИН)