В Детройте прошло открытие новой арены "Ред Уингз"

НХЛ на своем официальном сайте сообщила об открытии арены "Little Caesars", который станет домашним для "Детройта". Также на этой площадке будет выступать клуб НБА "Пистонз".

- Мне часто говорят, что работы уже завершены. Я же отвечаю, что они только начались, - отметил владелец команды Крис Илич.

Ранее клуб из НХЛ выступал выступал на арене "Joe Louis", вместимость которой во время хоккейных матчей составляла 20 тысяч зрителей. Вместимость новой площадки не будет отличаться от той, что была у стадиона, открытого в 1979 году.

Напомним, первый домашний матч "Детройта" в регулярном чемпионате сезона-2017/18 состоится 6 октября. Соперником "красных крыльев" будет "Миннесота".