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В "Далласе" надеются, что получат более зрелого игрока, когда Ничушкин решит вернуться

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Валерий НИЧУШКИН.ЦСКА получил права на Ничушкина

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нил подчеркнул, что в клубе знают о возможном подписании контракта нападающим Валерием Ничушкиным с ЦСКАРанее сообщалось, что форвард близок к заключению двухлетнего соглашения с армейцами. В минувшем сезоне россиянин в составе "Старз" провел 89 матчей и набрал 30 (9+21) очков.

- В "Далласе" знают о возможном переходе Ничушкина в ЦСКА, я бы не удивился, если это случится, - приводит Dallas News слова Нила. - У него есть такой вариант. Ничушкину только 21 год, и смена клуба может позитивно отразиться на его развитии. Надеюсь, что мы получим более зрелого игрока при возвращении, если он уйдет.

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